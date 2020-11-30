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Розвідка затримала донеччанина, який намагався влаштувати теракт в ООС

Понеділок, 30 листопада 2020, 11:56

Працівники СБУ і української контррозвідки затримали мешканця Донеччини, який намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що чоловік діяв на виконання завдання так званого "МДБ ДНР".

Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об’єкті, привести у бойову готовність і здійснити терористичний акт.

За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення".

Деталі: Чоловіка затримали і повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: ООСДонбастероризм


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