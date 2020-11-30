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Разведка задержала жителя Донецкой областиа, который пытался устроить теракт в ООС

Понедельник, 30 ноября 2020, 10:56
Разведка задержала жителя Донецкой областиа, который пытался устроить теракт в ООС

Сотрудники СБУ и украинской контрразведки задержали жителя Донецкой области, который пытался взорвать подстанцию ​​распределения электроэнергии в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал на выполнение задания так называемого "МГБ ДНР".

Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт.

По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население".

Детали: Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбасстерроризм
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