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У стаціонарах Києва - 2 222 хворих на коронавірус

Понеділок, 30 листопада 2020, 12:19
Ельдар Сарахман, УП

У Києві захворювання на коронавірус минулої доби виявили в 1460 людей, 13 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили ще 1460 хворих на коронавірус. 13 випадків – летальні… Одужали в столиці за добу 88 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 783 жінки віком від 18 до 94 років і 99 дівчаток від семи місяців до 17 років. А також 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв і 63 хлопчика від дев'яти місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 62 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків.

Підтверджених випадків захворювання станом на 30 листопада вже 70 478. Коронавірус подолали 22 843 мешканці Києва, померли за період пандемії 1292 киянина.

За даними Кличка, загалом у стаціонарах медзакладів міста зараз лікуються 2 222 хворих на коронавірус. Із них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 335 людей. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 57 відсотків.

Нагадаємо: Останнім часом у Києві фіксується збільшення кількості хворих на коронавірус: 28 листопада був максимум нових випадків коронавірусу - 1740. При цьому 11 хворих померли і 92 одужали.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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