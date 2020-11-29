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У Києві ще більше зросла захворюваність на COVID-19

Неділя, 29 листопада 2020, 16:08

У Києві за минулу добу, 28 листопада, знову зафіксовано максимум нових випадків коронавірусу – 1740. При цьому 11 хворих померли і 92 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 987 жінок віком від 18 до 91 року, 650 чоловік віком від 18 до 97 рокiв, 56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 69 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 93 пацієнти.

 

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.

З початку епідемії у Києві 69 018 підтверджених випадків захворювання, померли 1279 киян, одужали – 22 755.

Що передувало: Попередній антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу в Києві був за добу 27 листопада – тоді виявили 1739 нових хворих.

А перед тим – 26 листопада, коли коронавірус виявили у 1520 киян.

Протягом минулої доби, 28 листопада, в Україні виявили ще 12 978 випадків COVID-19, 120 хворих померли, 1 561 особі знадобилась шпиталізація.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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