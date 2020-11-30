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В стационарах Киева - 2222 больных коронавирусом

Понедельник, 30 ноября 2020, 11:19
В стационарах Киева - 2222 больных коронавирусом
Эльдар Сарахман, УП

В Киеве заболевание коронавирусом за прошедшие сутки обнаружили у 1460 человек, 13 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1460 больных коронавирусом. 13 случаев - летальные... Выздоровели в столице за сутки 88 человек".

Детали: Среди заболевших: 783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 99 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет и 63 мальчика от девяти месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 62 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 256, Подольском - 230 и в Деснянском районе - 180 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 30 ноября уже 70 478. Коронавирус преодолели 22843 жители Киева, умерли за период пандемии 1292 киевлянина.

По данным Кличко, всего в стационарах медучреждений города сейчас лечатся 2222 больных коронавирусом. Из них 35 детей. 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 57 процентов.

Напомним: В последнее время в Киеве фиксируется увеличение количества больных коронавирусом: 28 ноября был максимум новых случаев коронавируса – 1740. При этом 11 больных умерли и 92 выздоровели.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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