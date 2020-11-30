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Кличко: МОЗ ігнорує наші звернення щодо допуску ковід-хворих у відомчі лікарні

Понеділок, 30 листопада 2020, 11:50
Кличко: МОЗ ігнорує наші звернення щодо допуску ковід-хворих у відомчі лікарні

Мер Києва Віталій Кличко скаржиться, що уряд його не чує, та звернувся до прем’єр-міністра з питанням, чому відомчі медичні заклади столиці не приймають хворих на коронавірус киян.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу 30 листопада

Пряма мова: "У мене кілька головних питань до урядовців: чому не можна використати пристосовану медичну базу відомчих медзакладів, розташованих у столиці? І приймати в них хворих на коронавірус киян?

Чому не надають у повному обсязі іншу невідкладну допомогу киянам у відомчих закладах, медзакладах Академії медичних наук та МОЗ? Чому комунальні заклади, що уклали угоду з Національною службою здоров’я України про надання допомоги хворим на коронавірус, досі не отримують належного фінансування?!

Як ви знаєте, я неодноразово звертався до уряду та Міністерства охорони здоров’я надати можливість для лікування хворих на COVID-19 киян у відомчих лікарнях та медзакладах Академії медичних наук України. Це, нагадаю, загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований медперсонал. А ми досі чуємо про плани облаштування мобільних госпіталів". 

Деталі: Кличко зазначив, що, оскільки МОЗ проігнорував всі звернення міської влади, то тепер місто офіційно звертається до прем’єр-міністра. 

Пряма мова: "Ситуація – складна. І сьогодні найголовніше - чітка логістика, план і злагодженість дій усіх гілок влади та всіх структур. А не тільки розмови про локдаун.  Бо вірус стрімко розповзається. Бо госпіталізованих все більше. І все менше ліжок в лікарнях. І є проблема з киснем та інші виклики. Потрібно всі ці питання вирішувати".

Нагадаємо: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що лікарні Академії медичних наук розглядаються в першу чергу для госпіталізації хворих з іншими соматичними хворобами, тобто тих потенційних пацієнтів, які повинні були б бути госпіталізовані до багатопрофільних лікарень, які вже перепрофільовані для надання допомоги хворим з COVID-19

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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