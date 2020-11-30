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Кличко: Минздрав игнорирует наши обращения о допуске ковид-больных в ведомственные больницы

Понедельник, 30 ноября 2020, 12:50

Мэр Киева Виталий Кличко жалуется, что правительство его не слышит, и обратился к премьер-министру с вопросом, почему ведомственные медицинские учреждения столицы не принимают больных коронавирусом киевлян.

Источник: Кличко во время онлайн-брифинга 30 ноября

Прямая речь: "У меня несколько главных вопросов к чиновникам: почему нельзя использовать адаптированную медицинскую базу ведомственных медучреждений, расположенных в столице? И принимать в них больных коронавирусом киевлян?

Почему не предоставляют в полном объеме другую неотложную помощь киевлянам в ведомственных учреждениях, медучреждениях Академии медицинских наук и Минздрава? Почему коммунальные учреждения, заключившие соглашение с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении помощи больным коронавирусом, до сих пор не получают должного финансирования?!

Как вы знаете, я неоднократно обращался к правительству и Министерству здравоохранения предоставить возможность для лечения больных COVID-19 киевлян в ведомственных больницах и медучреждениях Академии медицинских наук Украины. Это, напомню, в целом 11000 коек и квалифицированный медперсонал. А мы до сих пор слышим о планах обустройства мобильных госпиталей".

Детали: Кличко отметил, что, поскольку Минздрав проигнорировал все обращения городской власти, то теперь город официально обращается к премьер-министру.

Прямая речь: "Ситуация - сложная. И сегодня самое главное - четкая логистика, план и слаженность действий всех ветвей власти и всех структур. А не только разговоры о локдауне. Потому что вирус стремительно расползается. Потому что госпитализированных все больше. И все меньше коек в больницах. И есть проблема с кислородом и другие вызовы. Нужно все эти вопросы решать".

Напомним: Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что больницы Академии медицинских наук рассматриваются в первую очередь для госпитализации больных с другими соматическими болезнями, то есть тех потенциальных пациентов, которые должны были быть госпитализированы в многопрофильные больниці, которые уже перепрофилированы для оказания помощи больным с COVID -19

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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