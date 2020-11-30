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В багатьох областях перший день зими принесе сніг

Понеділок, 30 листопада 2020, 12:56

У найближчу добу, 1 грудня, погоду в більшості областей визначатиме атмосферний фронт, на заході і сході країни - поле підвищеного тиску.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі: В більшості північних, центральних і південних областей очікується невеликий, вночі місцями помірний сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без опадів.

В Україні, крім південно-східної частини, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, в західних областях 3-8° морозу, в Карпатському регіоні до 11° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Херсонщині та в Криму 3-8° тепла.

У Києві - без опадів; температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

 
скріншот

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 грудня найвища температура вдень була 13,0 в 1898р., найнижча вночі - 20,6 в 1998р.

2 грудня в Україні, крім західних та східних областей, невеликий сніг. На дорогах, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця. 

Температура повітря вночі 1-6° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті 7-12° морозу, вдень близько 0°, в більшості південних областей вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 2 грудня невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Що цьому передувало:

  • У понеділок у деяких областях на півдні і сході України синоптики прогнозують мокрий сніг, пориви вітру та ожеледь.

Теми: погодаУкраїна


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