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Во многих регионах первый день зимы принесет снег

Понедельник, 30 ноября 2020, 11:56
Во многих регионах первый день зимы принесет снег

В ближайшие сутки, 1 декабря, погоду в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, на западе и востоке страны - поле повышенного давления.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали: В большинстве северных, центральных и южных областей ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без осадков.

В Украине, кроме юго-восточной части, на дорогах местами гололедица.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в западных областях 3-8° мороза, в Карпатском регионе до 11° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на Херсонщине и в Крыму 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем ​​была 13,0 в 1898г., самая низкая ночью - 20,6 в 1998г.

2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, небольшой снег. На дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье и Закарпатье 7-12° мороза, днем ​​около 0°, в большинстве южных областей ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В Киеве 2 декабря небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.

Темы: погодаУкраина
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