На державному ТБ Білорусі показують одних і тих же людей, але в різних ролях

З одного державного телеканалу Білорусі на інший кочують одні і ті ж люди, але в різних амплуа.

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: На різних каналах Білорусі помітили одних і тих же людей, які з'являються в різних сюжетах з різними амплуа.

Зокрема, жінка на ім'я Юлія Артюх з'являється в ролі "багатодітної матері", "учасниці автопробігу" і навіть телеведучої.

Також на білоруському ТБ частий гість "вірусолог"-"політолог" із Болгарії Пламен Пасков та інші.

Ці люди виступають проти протестів і поділяють правління самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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