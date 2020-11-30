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На державному ТБ Білорусі показують одних і тих же людей, але в різних ролях

Понеділок, 30 листопада 2020, 12:00
На державному ТБ Білорусі показують одних і тих же людей, але в різних ролях

З одного державного телеканалу Білорусі на інший кочують одні і ті ж люди, але в різних амплуа.

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: На різних каналах Білорусі помітили одних і тих же людей, які з'являються в різних сюжетах з різними амплуа.

Зокрема, жінка на ім'я Юлія Артюх з'являється в ролі "багатодітної матері", "учасниці автопробігу" і навіть телеведучої.

Також на білоруському ТБ частий гість "вірусолог"-"політолог" із Болгарії Пламен Пасков та інші.

 

 

Ці люди виступають проти протестів і поділяють правління самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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