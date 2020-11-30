На державному ТБ Білорусі показують одних і тих же людей, але в різних ролях
З одного державного телеканалу Білорусі на інший кочують одні і ті ж люди, але в різних амплуа.
Джерело: "Настоящее время"
Деталі: На різних каналах Білорусі помітили одних і тих же людей, які з'являються в різних сюжетах з різними амплуа.
Зокрема, жінка на ім'я Юлія Артюх з'являється в ролі "багатодітної матері", "учасниці автопробігу" і навіть телеведучої.
Також на білоруському ТБ частий гість "вірусолог"-"політолог" із Болгарії Пламен Пасков та інші.
Ці люди виступають проти протестів і поділяють правління самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Читайте також:
"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників
Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
- Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.