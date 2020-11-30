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На госТВ Беларуси показывают одних и тех же людей, но в разных ролях

Понедельник, 30 ноября 2020, 12:00
На госТВ Беларуси показывают одних и тех же людей, но в разных ролях

Из одного государственного телеканала Беларуси на другой кочуют одни и те же люди, но в разных амплуа.

Источник: "Настоящее время"

Детали: На разных каналах Беларуси заметили одних и тех же людей, которые появляются в разных сюжетах с разными амплуа.

В частности, женщина по имени Юлия Артюх появляется в роли "многодетной матери", "участницы автопробега" и даже телеведущей. 

Также на белорусском ТВ частый гость "вирусолог" - "политолог" из Болгарии Пламен Пасков и другие.

 

 

Эти люди выступают против протестов и разделяют правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
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