На госТВ Беларуси показывают одних и тех же людей, но в разных ролях

Из одного государственного телеканала Беларуси на другой кочуют одни и те же люди, но в разных амплуа.

Источник: "Настоящее время"

Детали: На разных каналах Беларуси заметили одних и тех же людей, которые появляются в разных сюжетах с разными амплуа.

В частности, женщина по имени Юлия Артюх появляется в роли "многодетной матери", "участницы автопробега" и даже телеведущей.

Также на белорусском ТВ частый гость "вирусолог" - "политолог" из Болгарии Пламен Пасков и другие.

Эти люди выступают против протестов и разделяют правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.