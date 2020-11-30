Україна почне купувати тести на антиген до коронавірусу 

Із понеділка розблоковано кошти на придбання тестів на антиген до коронавірусу SARS CoV 2 – і відтепер почнеться їхня закупівля, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на селекторній нараді на чолі з президентом.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Голова МОЗ також повідомив, що за відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на гарячу лінію МОЗ, там вони отримають консультацію і зможуть викликати мобільну бригаду для проведення тестування на COVID-19.

У свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали вже 8600 протоколів.

Нагадаємо: На початку вересня заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ планує використовувати для діагностики COVID-19 швидкі тести на антиген, тоді як раніше використовували швидкі тести на антитіла. Для експрес-тесту на антиген береться змив із носоглотки.

Всесвітня організація охорони здоров’я планувала оновити протокол щодо тестувань, а Україна – домовитися з виробниками швидких тестів на антиген.