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Украина начнет покупать тесты на антиген к коронавирусу

Понедельник, 30 ноября 2020, 14:29

С понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген к коронавирусу SARS CoV 2 – и теперь начнется их закупка, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании во главе с президентом.

Источник: Офис президента

Детали: Глава Минздрава также сообщил, что при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию МОЗ, там они получат консультацию и смогут вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования на COVID-19.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили уже 8600 протоколов.



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