Украина начнет покупать тесты на антиген к коронавирусу

С понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген к коронавирусу SARS CoV 2 – и теперь начнется их закупка, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании во главе с президентом.

Источник: Офис президента

Детали: Глава Минздрава также сообщил, что при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию МОЗ, там они получат консультацию и смогут вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования на COVID-19.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили уже 8600 протоколов.

Напомним: В начале сентября заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав планирует использовать для диагностики COVID-19 быстрые тесты на антиген, тогда как ранее использовали быстрые тесты на антитела. Для экспресс-теста на антиген берется смыв из носоглотки.

Всемирная организация здравоохранения планировала обновить протокол о тестирований, а Украина – договориться с производителями быстрых тестов на антиген.