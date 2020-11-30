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НАТО продовжить збільшувати присутність в Чорноморському регіоні - генсек

Понеділок, 30 листопада 2020, 15:51

Північноатлантичний альянс планує продовжувати зміцнення своїх позицій у Чорноморському регіоні, в тому числі через тісну співпрацю з Україною та Грузією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі напередодні відео конференції міністрів закордонних справ.

"Чорноморський регіон – стратегічно важливий для НАТО і ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами Україною та Грузією, а також трьома країнами-членами – Болгарією, Туреччиною та Румунією. НАТО має величезну присутність у регіоні: ми маємо морську присутність, а також багатонаціональну бригаду, очолювану Румунією", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс помітно збільшив свою присутність у регіон тому що бачить, що Росія порушує територіальну цілісність та суверенітет України та Грузії.

"Ми підвищуємо нашу політичну і практичну підтримку. Ми бачимо, що Росія підвищує військову присутність, зокрема, у Криму, саме тому нам треба і надалі зміцнювати свої позиції", - додав генсек.

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Теми: НАТО


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