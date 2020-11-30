НАТО продолжит увеличивать присутствие в Черноморском регионе - генсек

Североатлантический альянс планирует продолжать укрепление своих позиций в Черноморском регионе, в том числе через тесное сотрудничество с Украиной и Грузией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе накануне видеоконференции министров иностранных дел.

"Черноморский регион - стратегически важный для НАТО и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами Украиной и Грузией, а также тремя странами-членами - Болгарией, Турцией и Румынией. НАТО имеет огромное присутствие в регионе: морское присутствие а также многонациональная бригада, возглавляемую Румынией ", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Альянс заметно увеличил свое присутствие в регионе, потому что видит, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии.

"Мы повышаем нашу политическую и практическую поддержку. Мы видим, что Россия наращивает военное присутствие, в частности в Крыму, именно поэтому нам надо и дальше укреплять свои позиции", - добавил генсек.

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