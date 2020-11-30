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У ДТП на Закарпатті загинули 5 людей, серед жертв дитина

Понеділок, 30 листопада 2020, 16:11

В аварії на Мукачівщині Закарпатської області за участі легкового автомобіля ВАЗ-2115 та вантажівки Scania загинули 5 людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуаційполіція Закарпаття 

Деталі: ДТП трапилася за участі легковика ВАЗ-2115 та вантажівки Scania на дорозі Мукачево-Рогатин між селами Лалово та Пістрялово.

Внаслідок аварії на місці події загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.

Рятувальники витягли хлопчика з машини та передали в карету екстреної медичної допомоги, але пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

 

У поліції відзначили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу.

 

Українська правда
Теми: ДТПМукачевеЗакарпаття


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