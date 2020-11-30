У ДТП на Закарпатті загинули 5 людей, серед жертв дитина

В аварії на Мукачівщині Закарпатської області за участі легкового автомобіля ВАЗ-2115 та вантажівки Scania загинули 5 людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція Закарпаття

Деталі: ДТП трапилася за участі легковика ВАЗ-2115 та вантажівки Scania на дорозі Мукачево-Рогатин між селами Лалово та Пістрялово.

Внаслідок аварії на місці події загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.

Рятувальники витягли хлопчика з машини та передали в карету екстреної медичної допомоги, але пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

У поліції відзначили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу.