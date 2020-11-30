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В ДТП на Закарпатье погибли 5 человек, среди жертв ребенок

Понедельник, 30 ноября 2020, 16:11

В аварии в Мукачевском районе Закарпатской области с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania погибли 5 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania произошло на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин между селами Лалово и Пистрялово.

В результате столкновения на месте погибли 4 человека, находившиеся в легковушке, также получил травмы ребенок. Спасатели вытащили мальчика из истерзанной машины и передали его в карету экстренной медицинской помощи, однако позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево".

Украинская правда
Темы: ДТПМукачево


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