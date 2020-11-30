В ДТП на Закарпатье погибли 5 человек, среди жертв ребенок

В аварии в Мукачевском районе Закарпатской области с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania погибли 5 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция Закарпатья

Детали: ДТП произошло с участием легковушки ВАЗ-2115 и грузовика Scania на дороге Мукачево-Рогатин между селами Лалово и Пистрялово.

В результате аварии на месте происшествия погибли 4 человека, находившиеся в легковушке, также получил травмы ребенок.

Спасатели вытащили мальчика из машины и передали в карету экстренной медицинской помощи, но позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.

В полиции отметили, что водитель легковушки выехал на встречную полосу.