В ДТП на Закарпатье погибли 5 человек, среди жертв ребенок

В аварии в Мукачевском районе Закарпатской области с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania погибли 5 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania произошло на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин между селами Лалово и Пистрялово.

В результате столкновения на месте погибли 4 человека, находившиеся в легковушке, также получил травмы ребенок. Спасатели вытащили мальчика из истерзанной машины и передали его в карету экстренной медицинской помощи, однако позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево".