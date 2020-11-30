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Бойовики двічі порушили “тишу”, бійці ОС збили безпілотник

Понеділок, 30 листопада 2020, 17:47

Від початку поточної доби, 30 листопада, у смугах відповідальності Об'єднаних сил України на сході зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою.

Джерело: Facebook-сторінка Операції об'єднаних сил  

Деталі: Режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного.

Окрім того, на цій же ділянці був виявлений проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо: За даними штабу ООС, 29 листопада у районах відповідальності ОС збройні формування Росії та її найманці чотири рази порушили досягнуті мирні домовленості.

Теми: ДонбасООС


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