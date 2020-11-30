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Боевики дважды нарушили "тишину", бойцы ОС сбили беспилотник

Понедельник, 30 ноября 2020, 16:47
Боевики дважды нарушили тишину, бойцы ОС сбили беспилотник

С начала текущих суток, 30 ноября, в полосах ответственности Объединенных сил Украины на востоке зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил

Детали: Режим прекращения огня противник нарушил, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного.

Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит.

На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним: По данным штаба ООС, 29 ноября в районах ответственности ОС вооруженные формирования России и ее наемники четыре раза нарушили мирные договоренности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООС
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