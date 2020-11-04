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Ексглава ОПУ: Трофімов – жертва брехні і підкилимних ігор

Середа, 4 листопада 2020, 12:00
Фото УП

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, про звільнення якого наразі говорять у команді Зеленського, став жертвою підкилимних ігор.  

Джерело: Богдан в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Дивіться, я взагалі не розумію, чесно –  вони приймають рішення і його не виконують. Я говорю про Трофімова. Я вважаю його порядним хлопцем. Він став такою жертвою. Він жертва брехні і підкилимних ігор, які не мають відношення до правди. Якщо вони його покарають, я думаю, що Сергій не буде без роботи, без якоїсь-там зайнятості в житті".

Деталі: За словами Богдана, він чув, що з Трофімовим конфліктує глава ОПУ Андрій Єрмак.  

На запитання, чи будуть перестановки в ОПУ після місцевих виборів, зокрема, звільнення Трофімова, Богдан сказав, що не знає.

Він визнав, що якщо людина не виконує роботу, не справляється зі своїми задачами, то її треба звільняти, а якщо "займається якоюсь херньою, то треба саджати, а не просто звільняти". 

Водночас Богдан додав, що в ОПУ наразі "не займаються роботою… якимись планами на майбутнє", а всі "займаються підкилимними іграми: хто кому що сказав, кому я подобаюсь, кому ні, до якої команди я належу, ці проти цих, а ми проти тих", а у результаті цього девальвується вся державна служба і "виходить хаос". 

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Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
  • Згодом співрозмовник "Української правди" у команді президента заявив, що Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.

Українська правда
Теми: БогданОфіс президентазвільнення


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