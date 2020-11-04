У Києві антирекорд хворих на COVID – 856 людей за добу
За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопада
Пряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії – 856 випадків. Померли 17 людей".
Деталі: Серед нових хворих 456 жінок віком від 19 до 90 років і 34 дівчинки від 2 місяців до 17 років, 334 чоловіки віком від 18 до 83 років та 32 хлопчики від 15 днів до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медики.
71 людину госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (132), Деснянському (109) та у Солом'янському (98) районах.
Станом на 4 листопада у столиці вже 40 390 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 816 людей померли. Подолали хворобу 13 421 мешканець Києва, з них 268 людей за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
- Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.
- 3 листопада Україна перетнула позначку у 9 тисяч хворих за добу.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.