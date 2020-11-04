У Києві антирекорд хворих на COVID – 856 людей за добу

За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільша кількість хворих з початку пандемії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопада

Пряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії – 856 випадків. Померли 17 людей".

Деталі: Серед нових хворих 456 жінок віком від 19 до 90 років і 34 дівчинки від 2 місяців до 17 років, 334 чоловіки віком від 18 до 83 років та 32 хлопчики від 15 днів до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медики.

71 людину госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (132), Деснянському (109) та у Солом'янському (98) районах.

Станом на 4 листопада у столиці вже 40 390 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 816 людей померли. Подолали хворобу 13 421 мешканець Києва, з них 268 людей за минулу добу.

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