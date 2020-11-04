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Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...

Середа, 4 листопада 2020, 14:01

Уряд не планує запроваджувати тотальний локдаун на всій території України, але посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 4 листопада

Пряма мова: "Всі ми бачимо, що країни Європи зачиняються на повторний жорсткий локдаун: Франція, Німеччина, Велика Британія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження. При тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами.

Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень".

Що було раніше: Поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомили, що з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

3 листопада Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу: діагноз COVID-19 підтвердили 9 524 особам, померли 199 хворих, одужали 7 536 пацієнтів - це два антирекорди і рекорд.

Нагадаємо: Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантин


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