НАЗК наполягає: КС завдав непоправної шкоди боротьбі з корупцією

Національне агентство із запобігання корупції наголошує, що деякі наслідки рішення Конституційного суду не зможе виправити жоден новий закон.

Джерело: сайт НАЗК

Деталі: За твердженням агенції, наприклад, нові закони уже не зможуть допомогти у вирішенні таких наслідків рішення КС:

- Вищий антикорупційний суд України змушений закрити наявні справи. Уже довелося "пробачити" недекларування понад 35 млн грн колишньому губернатору Запорізької області;

- Правоохоронні органи припиняють розслідування. Кримінальні справи про неправдиві дані в деклараціях за 2017-2019 роки так і залишаться лише набором даних.

У НАЗК зазначають, що через рішення КС тисячі осіб залишаться непокараними за брехню в деклараціях, адже повідомлення від громадян про корупцію не можуть бути прийняті агентством для розгляду. Крім того, якщо Рішення КСУ не буде змінено, це може призвести до скасування всіх наступних законодавчих ініціатив, покликаних відновити антикорупційну систему.

Пряма мова очільника НАЗК Олександра Новікова: "Вимагаючи більшої незалежності судової гілки влади, КСУ посягнув на повноваження гілки законодавчої. Звісно, це ускладнює ситуацію з пошуком реально працюючих рішень. Я щиро сподіваюся, що законодавці зможуть знайти мудрий підхід, і роботу НАЗК буде відновлено якнайшвидше".

Передісторія:

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

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