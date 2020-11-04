Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАЗК наполягає: КС завдав непоправної шкоди боротьбі з корупцією

Середа, 4 листопада 2020, 14:41

Національне агентство із запобігання корупції наголошує, що деякі наслідки рішення Конституційного суду не зможе виправити жоден новий закон.

Джерело: сайт НАЗК

Деталі: За твердженням агенції, наприклад, нові закони уже не зможуть допомогти у вирішенні таких наслідків рішення КС:

- Вищий антикорупційний суд України змушений закрити наявні справи. Уже довелося "пробачити" недекларування понад 35 млн грн колишньому губернатору Запорізької області;

- Правоохоронні органи припиняють розслідування. Кримінальні справи про неправдиві дані в деклараціях за 2017-2019 роки так і залишаться лише набором даних.

У НАЗК зазначають, що через рішення КС тисячі осіб залишаться непокараними за брехню в деклараціях, адже повідомлення від громадян про корупцію не можуть бути прийняті агентством для розгляду. Крім того, якщо Рішення КСУ не буде змінено, це може призвести до скасування всіх наступних законодавчих ініціатив, покликаних відновити антикорупційну систему.

Пряма мова очільника НАЗК Олександра Новікова: "Вимагаючи більшої незалежності судової гілки влади, КСУ посягнув на повноваження гілки законодавчої. Звісно, це ускладнює ситуацію з пошуком реально працюючих рішень. Я щиро сподіваюся, що законодавці зможуть знайти мудрий підхід, і роботу НАЗК буде відновлено якнайшвидше".

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Українська правда
Теми: КСНАЗКкорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...

Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" – МОЗ

Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий

Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу

Усі новини...
КС
Земреформа: у КС показали проект рішення з тлумаченням земельних статей Конституції
Нардепи принесли в КС заяву із закликом про відставку 11 суддів. Суд зареєстрував
КС втратив довіру 60% українців, стільки ж підтримки в ідеї його розпуску
Останні новини
15:58
фотоУзгодили чотири нові точки розведення на Донбасі – штаб ООС
15:57
ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ
15:48
Мовний омбудсмен розповів, хто муситиме здавати іспит з мови наступного року
15:37
відеоКомітет під керівництвом Шуфрича кличе представника Кіпіані і Медведчука на засідання
15:27
США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди
15:26
Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку
15:16
ОС: Кількість обстрілів на Донбасі зменшилась у п'ять разів, загиблих - у 14
15:10
Райкомісії Одеси підбили підсумки виборів мера міста – ЗМІ
15:09
Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про відтермінування касових апаратів
15:08
фото"Справа Василя Стуса": Мінкультури передає книги до бібліотек
Усі новини...