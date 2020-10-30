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Суддя КС: Не було зобов'язання закривати реєстр декларацій, все можна поправити за 3 дні

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 14:59
Суддя КС: Не було зобов'язання закривати реєстр декларацій, все можна поправити за 3 дні

Рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства не змушувало закривати реєстр електронних декларацій чиновників і політиків.

Джерело: брифінг судді КС Ігоря Сліденка

Пряма мова Сліденка: "Моя особиста думка полягає в тому, що дана ситуація штучно інспірована. Ніякої загрози інституційної системи антикорупційної. Ніякої загрози функціонуванню окремих органів не існує.

Ті зміни, які вніс КС вони лікуються елементарно внесенням змін в поточне законодавство. Це три дні законодавчої роботи.

Те, що робив пан Новіков (голова НАЗК – ред.) з реєстрами, коли він закривав їх - це видумки пана Новікова для того, щоб інспірувати ситуацію. Із рішення КС це все не випливає. Якщо пан Новіков не розумів, що робити, він повинен був звернутися до КС і суд дає роз’яснення… і написав би пану Новікову, що реєстри закривати не потрібно.

І перевіряти інших публічних осіб теж можна. А пан Новіков, скоріше за все, вирішив ситуацію загострити і показати так, нібито КС хоче взагалі скасувати державний лад".     

Деталі: Сліденко також пояснив, що 366-1 статтю ККУ про покарання за декларування недостовірної інформації не можна було втілити у житті. За його словами за 2019 рік по цій статті було відкрито більше 2000 проваджень. Закрито одразу майже 360, а інші закрили потім. На його думку це сталося через те, що формулювання у статті прописано невдало, зокрема щодо "навмисного недекларування".    

Він також вважає, що Верховна Рада може "за 3 хвилини" виправити усі недоліки в законодавсті щодо цієї статті і вона продовжить діяти.

Сліденко також розповів, що на нього тисли з Офісу президента, після чого він подав заяву про відставку.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському Союзі заявили, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Президент Володимир Зеленський терміново скликавРаду національної безпеки й оборони, після чого вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС визнати його рішення про декларування "нікчемним" і таким, що не має правових наслідків.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСВерховна Рада
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