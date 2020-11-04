Марків на зустрічі із Зеленським розповів, чим займався в італійській в'язниці

Звільнений з італійської в'язниці Віталій Марків зустрівся президентом Володимиром Зеленським в його офісі на Банковій. Нацгвардієць розповів главі держави, що в ув’язненні багато писав і читав, а особливо вивчав історію України.

Джерело: сайт президента

Деталі: Одразу після прибуття на батьківщину Марків поїхав на зустріч з Зеленським в Офіс президента.

"Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили…

У вас високі моральні якості, і я радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. Ви – приклад для багатьох", – сказав Зеленський.

"Щиро дякую, пане Президенте. Ваша підтримка була для мене головним знаком – не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає. Для мене це було надзвичайно важливо та приємно", – відповів Марків.

Нацгвардієць додав, що в ув’язненні він багато писав і читав, а особливо вивчав історію України.

"Кожен малюнок, кожен лист, який мені надіслали, я зберіг і привіз із собою. Це рішення – перемога всієї команди, а насамперед – правди та справедливості", – наголосив Марків.

На зустрічі був присутній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зауважив, що Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ, він має пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар’єру військовослужбовця.

Передісторія: у середу в Україні приземлився борт разом із Віталієм Марківим, нацгвардієць вийшов з літака з українським прапором, привітався і поспішив на зустріч із Зеленським.

30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.

Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.

Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.