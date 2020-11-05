Київ хоче зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця року - Кравчук

Українська сторона хотіла б, щоб наступна зустріч лідерів держав "нормандського формату" відбулася до кінця 2020 року.

Джерело: голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кравчука: "Щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено. І обов'язково обговорили умови безпеки й політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише в певних відповідних умовах" .

Деталі: Українська сторона 5 листопада представить у Тристоронньої контактній групі "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів до 31 березня 2021 року.

Кравчук додав, що оскільки "формулу Штайнмайера" обговорювали на зустрічі "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі і взяли в роботу, то її не можна обійти стороною і необхідно також згадати в документі.