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Київ хоче зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця року - Кравчук

Четвер, 5 листопада 2020, 09:46

Українська сторона хотіла б, щоб наступна зустріч лідерів держав "нормандського формату" відбулася до кінця 2020 року.

Джерело: голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кравчука: "Щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено. І обов'язково обговорили умови безпеки й політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише в певних відповідних умовах" .

Деталі: Українська сторона 5 листопада представить у Тристоронньої контактній групі "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів до 31 березня 2021 року.

Теми: нормандський форматКравчукДонбасТКГ


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