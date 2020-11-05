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Скандальний заступник глави ДБР заявив, що залишається на посаді попри наказ про звільнення

Четвер, 5 листопада 2020, 12:20

Колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков заявив, що залишається на посаді першого заступника директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: Бабіков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Оскільки законодавство про працю передбачає обов'язкове ознайомлення працівника з наказом про звільнення, чого зроблено не було, я залишаюся першим заступником директора ДБР".

Деталі: Він розповів, що 2 листопада в.о. директора ДБР Олексій Сухачов видав наказ про перерозподіл обов'язків між заступниками, "яким перепідпорядкував Головне слідче управління собі".

При цьому, стверджує Бабіков, всупереч встановленому Кабміном порядку наказ про зміну порядку не був завізований ні заступниками, ні навіть юристами, і була відсутня документальна підстава необхідності перерозподілу обов'язків.

Відповідаючи на запитання про те, чи не викликана спроба його звільнення з посади небажанням підписувати підозру стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького, про що заявив сам глава КС, Бабіков сказав, що йому відомі причини спроби звільнення його з посади, але він скаже про це пізніше.

Бабіков також зазначив, що оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбуці документи, що свідчать про відсутність конфлікту інтересів у нього як у першого заступника директора ДБР.

При цьому він повідомив, що подав до суду позов до голови НАЗК Олександра Новікова про захист честі і гідності в зв'язку з оприлюдненням неправдивої інформації.

Що передувало: 2 листопада УП стало відомо, що виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення першого заступника Олександра Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу останнього в адвокатському об'єднанні "Аверлекс".

Нагадаємо: Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора Державного бюро розслідувань, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков, який був адвокатом Віктора Януковича та співробітник СБУ Олександр Соколов. Водночас Бабіков навіть тимчасово, але не очолив ДБР. Причиною цього, ймовірно, став висновок НАЗК, відповідно до якого у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.

У вересні новим в.о. ДБР став Сухачов.

Теми: ДБР


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