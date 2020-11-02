Виконуючий обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення першого заступника Олександра Бабікова, який був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Джерела: джерело "Української правди" у керівництві ДБР

Дослівно: "Дійсно, Сухачов підписав пізно увечері у п’ятницю такий наказ, не ознайомивши з ним Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в "Аверлекс" (адвокатське об’єднання – ред.). Хоча у Бабікова є всі документи, які це спростовують. Станом на теперішній час Бабіков на лікарняному. Юридично наказ Сухачова не реалізований та не має під собою законного обґрунтування. Але маємо те шо маємо".

Деталі: За даними УП, проблеми у Бабікова почались через його активність у кількох справах, в тому числі щодо розслідування "справи вагнерівців".

"Минулого тижня був дуже чутливий запит у офіс по "вагнерівцях", який вчинив багато галасу", – переконує співрозмовник УП в ДБР.

Сухачова у Держбюро вважають близьким до куратора силових органів в Офісі президента Олега Татарова.

Нагадаємо: Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора Державного бюро розслідувань, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков, який був адвокатом Віктора Януковича та співробітник СБУ Олександр Соколов. Водночас Бабіков навіть тимчасово, але не очолив ДБР. Причиною цього, ймовірно, став висновок НАЗК, відповідно до якого у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.

У вересні новим в.о. ДБР став Сухачов.