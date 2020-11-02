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В.о. глави ДБР підписав наказ про звільнення свого скандального заступника– джерела

Понеділок, 2 листопада 2020, 22:38
В.о. глави ДБР підписав наказ про звільнення свого скандального заступника– джерела
фото: dbr.gov.ua

Виконуючий обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення першого заступника Олександра Бабікова, який був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Джерела: співрозмовники "Української правди" у керівництві ДБР та правоохоронних органах

Дослівно: "Дійсно, Сухачов підписав пізно увечері у п’ятницю такий наказ, не ознайомивши з ним Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в "Аверлекс" (адвокатське об’єднання – ред.). Хоча у Бабікова є всі документи, які це спростовують. Станом на теперішній час Бабіков на лікарняному. Юридично наказ Сухачова не реалізований та не має під собою законного обґрунтування. Але маємо те шо маємо".

Деталі: За даними УП, проблеми у Бабікова почались через його активність у кількох справах, в тому числі щодо розслідування "справи вагнерівців".

"Минулого тижня був дуже чутливий запит у офіс по "вагнерівцях", який вчинив багато галасу", – переконує співрозмовник УП в ДБР.

Сухачова у Держбюро вважають близьким до куратора силових органів в Офісі президента Олега Татарова.

Інший співрозмовник УП в правоохоронних органах каже, що щодо Бабікова є рішення НАЗК про конфлікт інтересів, і тому "логічно було його звільнити".

Нагадаємо: Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора Державного бюро розслідувань, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков, який був адвокатом Віктора Януковича та співробітник СБУ Олександр Соколов. Водночас Бабіков навіть тимчасово, але не очолив ДБР. Причиною цього, ймовірно, став висновок НАЗК, відповідно до якого у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.

У вересні новим в.о. ДБР став Сухачов.

Українська правда

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Теми: ДБРБабіков
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