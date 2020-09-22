Не адвокат Януковича: ДБР отримало нового в.о. директора

Новим виконуючим обов’язки директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов, який у серпні цього року був призначений на посаду заступника директора ДБР.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: З 2017 по 2019 рік Сухачов працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Далі він був зайнятий у Службі зовнішньої розвідки.

На сайті вказується, що новий в.о. закінчив юридичну академію у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

Як видно із останньої декларації, сам Сухачов не має у власності жодної квартири чи будинку. Водночас він має право безоплатного користування у квартирі Баєвої Галини.

Новий очільник ДБР також володіє автівкою Toyota Camry, вартість якої, відповідно до декларації, становить 226 тисяч гривень. Його ж дружина Олена, яка також працювала у Генпрокуратурі, користується авто марки Lexus ціною у 420 тисяч гривень.

На банківських рахунках Сухачові зберігають 39 тисяч доларів та близько 300 тисяч гривень.

Раніше очолював бюро Олександр Соколов. Наразі він повернувся на посаду заступника директора бюро.

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