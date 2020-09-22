Не адвокат Януковича: ДБР отримало нового в.о. директора
Новим виконуючим обов’язки директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов, який у серпні цього року був призначений на посаду заступника директора ДБР.
Джерело: сайт ДБР
Деталі: З 2017 по 2019 рік Сухачов працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Далі він був зайнятий у Службі зовнішньої розвідки.
На сайті вказується, що новий в.о. закінчив юридичну академію у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.
Як видно із останньої декларації, сам Сухачов не має у власності жодної квартири чи будинку. Водночас він має право безоплатного користування у квартирі Баєвої Галини.
Новий очільник ДБР також володіє автівкою Toyota Camry, вартість якої, відповідно до декларації, становить 226 тисяч гривень. Його ж дружина Олена, яка також працювала у Генпрокуратурі, користується авто марки Lexus ціною у 420 тисяч гривень.
На банківських рахунках Сухачові зберігають 39 тисяч доларів та близько 300 тисяч гривень.
Раніше очолював бюро Олександр Соколов. Наразі він повернувся на посаду заступника директора бюро.
Нагадаємо:
- Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора Державного бюро розслідувань, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков, який був адвокатом Віктора Януковича та співробітник СБУ Олександр Соколов. Водночас Бабіков навіть тимчасово, але не очолив ДБР. Причиною цього, ймовірно, став висновок НАЗК, відповідно до якого у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.
- Відповідно посаду займав лише Соколов. Термін його перебування у статусі в.о. мав тривати 60 днів та відраховувався із 17 березня.