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Не адвокат Януковича: ДБР отримало нового в.о. директора

Вівторок, 22 вересня 2020, 03:35
Фото: ДБР

Новим виконуючим обов’язки директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачова, який у серпні цього року був призначений на посаду заступника директора ДБР.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: З 2017 по 2019 рік Сухачов працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Далі він був зайнятий у Службі зовнішньої розвідки. 

На сайті вказується, що новий в.о. закінчив юридичну академію у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук. 

Як видно із останньої декларації, сам Сухачов не має у власності жодної квартири чи будинку. Водночас він має право безоплатного користування у квартирі Баєвої Галини. 

Новий очільник ДБР також володіє автівкою Toyota Camry, вартість якої відповідно до декларації, становить 226 тисяч гривень. Його ж дружина Олена, яка також працювала у Генпрокуратурі, користується авто марки Lexus ціною у 420 тисяч гривень.

На банківських рахунках Сухачові зберігають 39 тисяч доларів та близько 300 тисяч гривень.

Раніше очолював бюро Олександр Соколов. Наразі він повернувся на посаду заступника директора бюро. 

 
Знімок екрана

Нагадаємо:

  • Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора Державного бюро розслідувань, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков, який був адвокатом Віктора Януковича та співробітник СБУ Олександр Соколов. Водночас Бабіков навіть тимчасово, але не очолив ДБР. Причиною цього, ймовірно, став висновок НАЗК, відповідно до якого у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.
  • Відповідно посаду займав лише Соколов. Термін його перебування у статусі в.о. мав тривати 60 днів та відраховувався із 17 березня.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ДБР


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