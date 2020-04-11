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НАЗК: Бабіков до посади в ДБР дійсно захищав Януковича

Субота, 11 квітня 2020, 00:05
НАЗК: Бабіков до посади в ДБР дійсно захищав Януковича

Національне агентство із запобігання корупції дійшло висновку, що заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков раніше здійснював захист колишнього президента Віктора Януковича як адвокат.

Джерело: відповідь НАЗК на запит громадської організації "Адвокатська дорадча група"

Дослівно в документі: "Встановлено, що Бабіков О.П. до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист колишнього Президента України Януковича В.Ф. у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого забезпечувалось слідчими Третього слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках) Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань.

Цей факт зумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході та результатах досудового розслідування указаного провадження".

Деталі: Як пояснюють в ГО, далі НАЗК аналізує підпорядкування відділу, а потім управління у справах Майдану. І оскільки саме це управління було підпорядковано безпосередньо т.в.о. директора Ірині Венедіктовій, визначає, що Бабіков не був наділений службовими повноваженнями щодо прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій у кримінальному провадженні, яке становить його приватний інтерес. І тому НАЗК визначає наявність потенційного конфлікту інтересів у Бабікова, який виникне автоматично в разі відсутності директора (чи т.в.о.) ДБР.

Але, зазначають активісти, надаючи інформацію НАЗК про те, в яких саме провадженнях Бабіков представляв інтереси Януковича, з тих що розслідуються ДБР, Венедіктова або безпосередньо Бабіков приховали від агентства, що існують кримінальні провадження, які розслідувало не управління у справах Майдану. А інші слідчі відділи, управління організації досудових розслідувань, яке безпосередньо підпорядковане Бабікову.

 

Передісторія:

  • Раніше виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедіктова і її заступник Бабіков заперечували, що він безпосередньо здійснював захист Януковича в суді. Бабіков, зокрема, говорив, що справою займалася його юридична фірма, а він просто інколи підміняв адвокатів Янукавича, коли треба було поставити якійсь підпис.
  • У березні Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що призначення Бабікова заступником директора ДБР могло викликати конфлікт інтересів, але він уже усунений.

Українська правда

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Теми: ДБРскандалБабіковЯнукович
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