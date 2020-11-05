Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко хоче виробляти російську вакцину від COVID

Четвер, 5 листопада 2020, 17:38

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розглядає ідею виробництва російської вакцини від коронавірусу на території Республіки.

Джерело: Лукашенко 5 листопада на нараді

Пряма мова Лукашенка: "Я вчора розмовляв з президентом Росії, дуже серйозна заклопотаність, дуже серйозна. Він сам запропонував, каже, якщо у тебе є бажання, ми можемо вам (надати) матеріал для вакцин. Каже, розгортай виробництво, ми все зробимо, виробляєте вакцину для себе, хочете - продавайте. Якщо вас російська вакцина влаштовує - вивчіть питання і внесіть термінові пропозиції по організації виробництва ".

Деталі: Лукашенко наказав підлеглим зайнятися опрацюванням цього питання "без шуму і пилу" і внести пропозиції. Він зазначив, що виробництво недешеве і "ніхто нікому просто так таке виробництво не надає", і зазначив, що Путін це запропонував "на дружніх підставах".

Нагадаємо: У серпні Лукашенко з Путіним погодили випробування російської вакцини на білоруських громадянах.

Російський фонд прямих інвестицій оголосив про постачання до Республіки Білорусь першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали "Шнобелівську премію".

Роман Петренко, УП
Теми: ЛукашенкоБілорусьПутінвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ворожий дрон скинув гранату на українського бійця

Рада планує у п'ятницю призначити 2 суддів КС

Мерів Дніпра, Полтави і Кривого Рогу обиратимуть у 2-му турі

Рада прийняла у першому читанні проєкт держбюджету-2021

Рада на тиждень відклала розгляд законів про КС через Дубінського

Без басейнів, розваг у ТРЦ і концертів: як МОЗ планує посилити карантин

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко не дозволить повернутися білоруським лікарям, які поїдуть допомагати Польщі
Лукашенко заявив, що закрив кордон Білорусі не через політику
ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ
Останні новини
17:48
В зоні ООС загострилась ситуація
17:38
відеоЛукашенко хоче виробляти російську вакцину від COVID
17:38
Франція подвоїть контроль на кордоні на тлі останніх терактів
17:37
"Нафтогаз" готовий самостійно розпочинати роботи на Юзівській площі
17:31
Поліція вилучила арсенал зброї і вибухівки у психолога, що пише книжки
17:12
Проєкт рішення КС щодо землі загрожує знищенню агросектору – Аграрна рада
17:05
Рада звільнила рятувальників від строкової служби в армії
16:54
Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів
16:54
Частина суддів КС оголосила бойкот через оприлюднення проєктів рішень - ЗМІ
16:51
Спостерігачі ОБСЄ: заяви Трампа після виборів підривають віру в демократію
Усі новини...