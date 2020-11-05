Лукашенко хоче виробляти російську вакцину від COVID

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розглядає ідею виробництва російської вакцини від коронавірусу на території Республіки.

Джерело: Лукашенко 5 листопада на нараді

Пряма мова Лукашенка: "Я вчора розмовляв з президентом Росії, дуже серйозна заклопотаність, дуже серйозна. Він сам запропонував, каже, якщо у тебе є бажання, ми можемо вам (надати) матеріал для вакцин. Каже, розгортай виробництво, ми все зробимо, виробляєте вакцину для себе, хочете - продавайте. Якщо вас російська вакцина влаштовує - вивчіть питання і внесіть термінові пропозиції по організації виробництва ".

Деталі: Лукашенко наказав підлеглим зайнятися опрацюванням цього питання "без шуму і пилу" і внести пропозиції. Він зазначив, що виробництво недешеве і "ніхто нікому просто так таке виробництво не надає", і зазначив, що Путін це запропонував "на дружніх підставах".

Нагадаємо: У серпні Лукашенко з Путіним погодили випробування російської вакцини на білоруських громадянах.

Російський фонд прямих інвестицій оголосив про постачання до Республіки Білорусь першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали "Шнобелівську премію".