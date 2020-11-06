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"Чорні зони" не обговорювалися - голова МОЗ

П'ятниця, 6 листопада 2020, 09:20

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заперечує наміри запровадити в Україні "чорні зони" епідемічної небезпеки. 

Джерело: Степанов на брифінгу  

Деталі: Міністра запитали про введення чорних карантинних зон, які "нібито обговорюють в Офісі президента". 

Пряма мова: "Мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні розповсюджуються такі фейки. Таке не обговорювалося. Ніяких чорних зон ніхто не пропонував запроваджувати".

Нагадаємо: В Україні було запроваджено чотири рівні епідемічної небезпеки COVID-19: зелена, жовта, помаранчева, червона. Їх на окремих територіях встановлює Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до показників поширення коронавірусної хвороби. 

Від зеленої до червоної зони обмеження адаптивного карантину посилюються. 

Теми: карантинепідеміяCovid-2019коронавірусСтепанов


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