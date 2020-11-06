Кравчук не обговорював план щодо Донбасу з Радою: Йде по граблях Фокіна

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук не озвучував парламентарям "План спільних кроків" щодо повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО, який передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Джерело: "Радіо Свобода", пресслужба "ЄС"

Зокрема, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету ВР з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін (член фракції "Слуга народу") заявив, що Кравчук йде по граблях звільненого з ТКГ Вітольда Фокіна.

Пряма мова: "Те, що голова нашого представництва в ТКГ дозволяє собі такі заяви, це, знову ж таки, наражає на небезпеку і владу, і взагалі дискредитує українських членів ТКГ. Бо якщо ти вже кажеш подібні речі, то маєш чітко, покроково розтлумачувати план. А зараз це виглядає знову, як медійний вкид.

Напевно, це трішки по граблях пана Фокіна в нас пішло. І, я думаю, що якщо у представників ТКГ є план (а він, вочевидь, є, тому що ми вже мали спілкування з паном Рєзніковим з цього приводу), то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати (бодай в закритому режимі) з парламентарями і тільки після цього робити якісь заяви, які, зокрема, носять контроверсійний характер.

Кравчук, звісно, ні з ким нічого не обговорював. І зараз ми з членами комітету обговорюємо позицію щодо спрямування листа з вимогою невідкладно презентувати цей план перед профільним комітетом у закритому режимі".

Деталі: Представники інших фракцій також нічого не чули про план, який анонсував Кравчук. Нардепи "ЄС" та "Голосу" вважають, що такий поспіх із виборами на непідконтрольному Донбасі – спосіб легітимізації бойовиків.

Нардепи цих фракцій виступають проти виборів в ОРДЛО допоки Україна не зафіксує повного контролю над кордоном в Луганській і Донецькій областях і не залучить міжнародних партнерів і ОБСЄ для спостереження за виборами.

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