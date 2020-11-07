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ТКГ почне розглядати план Кравчука наступного тижня – Єрмак

Субота, 7 листопада 2020, 14:00
ТКГ почне розглядати план Кравчука наступного тижня – Єрмак
фото Ельдара Сарахмана, УП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що український план дій почне розглядатися на засіданні ТКГ щодо Донбасу вже наступного тижня, а на 13 листопада запланована відеоконференція радників у нормандському форматі.

Джерело: Єрмак, якого цитує пресслужба президента

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надісланий пані Грау (спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау – ред.) у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що він почне розглядатися вже наступного тижня".

Деталі: За словами Єрмака, у вівторок, 10 листопада, продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

А 13 листопада домовлено про проведення відеоконференції радників у Нормандському форматі.

Пряма мова: "Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в другому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території".

Що передувало: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Українська правда
Теми: ТКГДонбасОфіс президента
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