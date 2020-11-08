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Кравчук: Якщо нас будуть водити за ніс, треба закривати мінський процес

Неділя, 8 листопада 2020, 21:35
Кравчук: Якщо нас будуть водити за ніс, треба закривати мінський процес

Глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що особисто має намір наполягати на пошуку нового міжнародного майданчика для переговорів, якщо думка Києва в рамках мінського процесу буде ігноруватися.

Джерело: Кравчук в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС

Пряма мова: "Ми пропонуємо конкретні кроки, а якщо нас будуть водити за ніс з того боку, будуть шукати тільки передумови ці кроки зупинити, тоді треба закривати мінський процес і шукати інші форми впливу.

Я заявляю, що докладу всіх зусиль, щоб переконати своїх, щоб шукати нові формати в міжнародному співтоваристві, і ми будемо їх шукати, тому що для нас мир – головне".

"У Мінську ми поки бачимо суцільні звинувачення української сторони, що ми все робимо не так. Я з цим погодитися не можу".

Деталі: Разом з тим Кравчук підкреслив, що про таку можливу ініціативу він говорить від себе, а не від імені українського президента.

Компроміс, за його словами, можливий з урахуванням ключової позиції Києва про першочергову передачу контролю на кордоні і виведення незаконних збройних формувань з Донбасу, після чого Рада буде приймати закон про особливості виборів на Донбасі.

Пряма мова: "А то поки нам пропонують прийняти тільки закон про вибори. Все. Решта що хочу, те й ворочу. Але тоді Донбас – це Україна чи ні?".

"Ми спробуємо почути, що вони [представники непідконтрольних територій] хочуть, але якщо вони нічого не змінюють, а вимагатимуть механічного виконання того, що було прийнято шість років тому, то далі говорити нема про що".

Що передувало: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Кравчук заявив, що пункти мінських угод у тій черговості, в якій вони існують з 2015 року, не можуть бути виконані Україною, і необхідний перегляд їх послідовності.

Теми: КравчукМінські угодиДонбасОРДЛО
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