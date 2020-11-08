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Вибори на Донбасі можуть пройти за мажоритарною системою – Кравчук

Неділя, 8 листопада 2020, 23:00
фото Ельдара Сарахмана, УП

Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, можливо, за мажоритарною системою, але після відновлення контролю Києва над територією ОРДЛО і над українсько-російською ділянкою кордону.

Джерело: глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС

Пряма мова: "Верховна Рада підготує такий спеціальний закон про вибори. Я не виключаю, що закон про вибори може передбачати не обов'язково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система. Але це поки мої міркування з цього приводу".

Деталі: Однак Кравчук підкреслив, що прийняття такого спеціального закону і проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу в тій ситуації, яка є зараз, є неможливим.

Пряма мова: "Як можна провести вибори, коли там немає законів України, Конституції України? Як Україна візьме на себе відповідальність за вибори і як забезпечити безпеку спостерігачів, якщо ми не контролюємо цю територію?".

"Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не приймаючи якісь сьогодні кроки, які можуть бути зроблені через півроку-рік" (Кравчук уточнив, що мова йде про кроки з затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі – ТАСС).

"Далі формується, за результатами виборів, місцева влада. І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли".

Деталі: За словами Кравчука, закон про амністію учасників збройного конфлікту на Донбасі, під яку не підпадуть винні у тяжких злочинах, буде прийнятий Верховною Радою після виборів і формування місцевих органів влади на цих територіях відповідно до українського законодавства.

Для визначення тих, хто підпадає під амністію, керівник української делегації допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу.

Що передувало: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Кравчук заявив, що пункти мінських угод у тій черговості, в якій вони існують з 2015 року, не можуть бути виконані Україною, і необхідний перегляд їх послідовності.

Теми: КравчукДонбасвибориОРДЛО


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