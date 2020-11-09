Різанина в Кривому Розі: нападнику вже оголосили підозру
Понеділок, 9 листопада 2020, 00:29
29-річному мешканцю Кривого Рогу, який 7 листопада посеред міста зарізав двох та поранив вісьмох осіб оголосили підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.
Джерело: повідомлення ОГПУ
Деталі: Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зазначається, що потерпілі від рук зловмисника перебувають у лікарні.
Розслідуванням у справі займається Криворізький відділ поліції.
Передісторія:
- 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих. Двох людей він вбив, ще 8 осіб постраждали, зокрема, 8-річний хлопчик. Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".
- Президент Володимир Зеленський назвав трагедію абсолютним тероризмом.
Українська правда