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Різанина в Кривому Розі: нападнику вже оголосили підозру

Понеділок, 9 листопада 2020, 00:29

29-річному мешканцю Кривого Рогу, який 7 листопада посеред міста зарізав двох та поранив вісьмох осіб оголосили підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Зазначається, що потерпілі від рук зловмисника перебувають у лікарні. 

Розслідуванням у справі займається Криворізький відділ поліції. 

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Кривий Рігвбивствополіціяпрокуратура


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