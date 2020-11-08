Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Різанина в Кривому Розі: нападнику вже оголосили підозру

Неділя, 8 листопада 2020, 23:29
Різанина в Кривому Розі: нападнику вже оголосили підозру

29-річному мешканцю Кривого Рогу, який 7 листопада посеред міста зарізав двох та поранив вісьмох осіб оголосили підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Зазначається, що потерпілі від рук зловмисника перебувають у лікарні. 

Розслідуванням у справі займається Криворізький відділ поліції. 

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий Рігвбивствополіціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Кривий Ріг
ПС: У напрямку Кривого Рогу рухаються крилаті ракети
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: