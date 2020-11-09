Різанина в Кривому Розі: нападнику вже оголосили підозру

29-річному мешканцю Кривого Рогу, який 7 листопада посеред міста зарізав двох та поранив вісьмох осіб оголосили підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що потерпілі від рук зловмисника перебувають у лікарні.

Розслідуванням у справі займається Криворізький відділ поліції.

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