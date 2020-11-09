Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мова має стати таким же об'єднуючим фактором для України як і культура – Ткаченко

Понеділок, 9 листопада 2020, 11:36

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що культура – об’єднуючий фактор для України, і українська мова повинна стати таким же фактором.

Джерело: Telegram-канал міністра культури

Дослівно: "Культура – це те, що нас об’єднує. Мова також повинна стати однією з таких речей. Ми на порозі змін. Нарешті в Україні знімається більше українських фільмів, серіалів, шоу та digital-контенту, видається книг та ставиться вистав. Українською не через примус, а завдяки любові і гордості, починають говорити вдома і у побуті на Сході, Півночі та Центрі України.

Ще один важливий етап, який ми нарешті досягаємо – вага культури і її сприйняття в державі починають виходити на абсолютно новий вищий рівень".

Деталі: За словами Ткаченка, навіть під час війни та боротьби – культура – це "найважливіше для чого ми ведемо цю війну".

9 листопада – День української писемності та мови.

Українська правда
Теми: моваУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун вихідного дня: кафе - лише "з собою", розваги - під забороною

мапаВ Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів

Головні новини неділі і ночі: наступ в Карабаху, протести у Білорусі

Україна знову 10-та у світі за кількістю хворих на COVID-19 за добу

оновленоУ Білорусі за день затримали більше 1000 осіб

Усі новини...
мова
Представництво ЄС вітає з Днем української писемності і мови віршем Ліни Костенко
У школах Києва багато скаржаться на російську вчителів – мовний омбудсмен
Мовний омбудсмен розповів, хто муситиме здавати іспит з мови наступного року
Останні новини
12:05
Ядерна зброя в Криму: в РНБО вважають небезпеку реальною
11:55
Курс валют на 9 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:47
У Путіна вважають, що Байдена ще рано вітати
11:36
Мова має стати таким же об'єднуючим фактором для України як і культура – Ткаченко
11:26
Лідери РФ, Туреччини і Китаю ще не привітали Байдена з перемогою на виборах
11:20
З якими питаннями щодо COVID-19 можна звертатися в новий контакт-центр – МОЗ
11:16
Очільник Рівненської ОДА заразився COVID
11:08
У Києві за добу захворіли на COVID 34 медики
10:53
Справа Омеляна пішла в суд
10:45
У районі ООС поновлять роботу всі КПВВ – з карантинними заходами
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!