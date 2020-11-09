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Мова має стати таким же об'єднуючим фактором для України як і культура – Ткаченко

Понеділок, 9 листопада 2020, 10:36
Мова має стати таким же об'єднуючим фактором для України як і культура – Ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що культура – об’єднуючий фактор для України, і українська мова повинна стати таким же фактором.

Джерело: Telegram-канал міністра культури

Дослівно: "Культура – це те, що нас об’єднує. Мова також повинна стати однією з таких речей. Ми на порозі змін. Нарешті в Україні знімається більше українських фільмів, серіалів, шоу та digital-контенту, видається книг та ставиться вистав. Українською не через примус, а завдяки любові і гордості, починають говорити вдома і у побуті на Сході, Півночі та Центрі України.

Ще один важливий етап, який ми нарешті досягаємо – вага культури і її сприйняття в державі починають виходити на абсолютно новий вищий рівень".

Деталі: За словами Ткаченка, навіть під час війни та боротьби – культура – це "найважливіше для чого ми ведемо цю війну".

9 листопада – День української писемності та мови.

Українська правда
Теми: моваУкраїна
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