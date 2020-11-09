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КС відклав розгляд питання щодо землі через відсутність кворуму

Понеділок, 9 листопада 2020, 16:19
Фото bank.gov.ua

Велика палата Конституційного суду відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника КС

Пряма мова: "Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму".

Деталі: Раніше з посиланням на джерела повідомлялося, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавства, відмовилися брати участь у слуханнях великої палати суду.

Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проекту рішення КС стосовно тлумачення поняття "земля".

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Що було раніше: Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців і показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції. Після оприлюднення проєктів рішень частина суддів КС оголосила бойкот. 

Передісторія:

  • В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.
  • Скандальне рішення КС не підтримали судді Сергій Головатий, Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник.
  • Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.

Теми: КСземля


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