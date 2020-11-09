КС відклав розгляд питання щодо землі через відсутність кворуму

Велика палата Конституційного суду відклала розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника КС



Пряма мова: "Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму".

Деталі: Раніше з посиланням на джерела повідомлялося, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавства, відмовилися брати участь у слуханнях великої палати суду.

Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проекту рішення КС стосовно тлумачення поняття "земля".

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Що було раніше: Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців і показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції. Після оприлюднення проєктів рішень частина суддів КС оголосила бойкот.

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