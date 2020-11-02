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Президент провів паралель між кризою КС і втечею Януковича

Понеділок, 2 листопада 2020, 20:50
Президент провів паралель між кризою КС і втечею Януковича

Президент Володимир Зеленський каже, що для захисту держави можливе вирішення кризи в політичному полі.

Джерело: Зеленський у програмі "Свобода слова" 2 листопада

Пряма мова: "Щодо конституційності цього законопроєкту.. я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що позбавляється президент своїх повноважень через втечу? Немає. Рішення прийняли, мало того – оголосили вибори, і правильно зробили. Я підтримую, ми всі тоді біля екранів телевізорів сиділи і підтримували. І більшість депутатів підтримали.

Тому що це правильне рішення, воно захищає державу, суспільство. Зараз відбувається те ж саме".

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • Рішення викликало бурхливу реакцію і міжнародний розголос. КС звинуватили в наступі на антикорупційну реформу.
  • В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
  • Водночас спікер ВР Дмитро Разумков пропонує законодавчо повернути електронне декларування в первозданному вигляді та кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а потім за 2 місяці доопрацювати його.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КСЯнукович
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