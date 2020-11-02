Президент провів паралель між кризою КС і втечею Януковича

Президент Володимир Зеленський каже, що для захисту держави можливе вирішення кризи в політичному полі.

Джерело: Зеленський у програмі "Свобода слова" 2 листопада

Пряма мова: "Щодо конституційності цього законопроєкту.. я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що позбавляється президент своїх повноважень через втечу? Немає. Рішення прийняли, мало того – оголосили вибори, і правильно зробили. Я підтримую, ми всі тоді біля екранів телевізорів сиділи і підтримували. І більшість депутатів підтримали.

Тому що це правильне рішення, воно захищає державу, суспільство. Зараз відбувається те ж саме".

Передісторія: