СБУ підозрює причетність "третіх сил" до обстрілу консульства Азербайджану в Харкові

СБУ розглядає версію причетності "третіх сил" до обстрілу будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові в ніч на 7 листопада.

Джерело: заява начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, яку цитує прессек відомства

Деталі: За словами Дудіна, після аналізу ситуації СБУ констатує, що подібні випадки відбуваються в країнах, де компактно проживають вихідці з Вірменії і Азербайджану, і саме медіаресурси "третіх" країн розповсюджують зазначену інформацію.

Пряма мова: "На сьогодні, відповідно до компетенції, Службою безпеки України розглядаються версії стосовно втручання "третіх" сил до розгойдування ситуації в Україні та Харківському регіоні як то елементу "гібридної війни", так і до створення комфортних умов для дипломатів "третіх" країн в їх діяльності, пов’язаної з ситуацією в Нагорному Карабаху..

Із жалем констатуємо, що окремі політичні сили регіону, які наближені до "третіх" країн, в результаті дзвінкого програшу на місцевих виборах, чи можливо за вказівкою емісарів "третіх" країн (наразі зазначена версія також перевіряється), намагаються зробити "хайп" та розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні. Кожному такому випадку надається оцінка та проводяться відповідні заходи з метою недопущення та нейтралізації вказаних процесів".

Додатково: Управління СБУ звернулося до харків’ян та гостей регіону з проханням допомогти встановити осіб, які вчинили вказаний злочин. Особливо просять звертатись людей, котрі здійснювали в’їзд на територію України через пункт пропуску "Гоптівка" 05-06 листопада 2020 року та виїзд 07 листопада 2020 року.

За характерними особливостями, один з двох злочинців професійно займався боксом, кікбоксінгом або тайським боксом.

Що передувало: В ніч на 7 листопада невідомі обстріляли вікно та вхідні двері будівлі консульства Азербайджану в Харкові.