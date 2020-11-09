Міністр оборони отримав позитивний тест на коронавірус

Тест на COVID-19 міністра оборони України Андрія Тарана виявився позитивним.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Міноборони

Деталі: Зазначається, що тест зробили перед поїздкою президента України на Донбас.

Таран перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі. Його стан та самопочуття наразі є задовільними. Відповідних змін зазнав і раніше запланований робочий графік міністра оборони України.

Нагадаємо: 9 листопада стало відомо про коронавірус у президента Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака та міністра фінансів Сергія Марченка.