Міністр оборони отримав позитивний тест на коронавірус
Понеділок, 9 листопада 2020, 22:14
Тест на COVID-19 міністра оборони України Андрія Тарана виявився позитивним.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Міноборони
Деталі: Зазначається, що тест зробили перед поїздкою президента України на Донбас.
Таран перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі. Його стан та самопочуття наразі є задовільними. Відповідних змін зазнав і раніше запланований робочий графік міністра оборони України.
Нагадаємо: 9 листопада стало відомо про коронавірус у президента Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака та міністра фінансів Сергія Марченка.