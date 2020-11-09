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Міністр оборони отримав позитивний тест на коронавірус

Понеділок, 9 листопада 2020, 22:14

Тест на COVID-19 міністра оборони України Андрія Тарана виявився позитивним.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Міноборони

Деталі: Зазначається, що тест зробили перед поїздкою президента України на Донбас.

Таран перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі. Його стан та самопочуття наразі є задовільними. Відповідних змін зазнав і раніше запланований робочий графік міністра оборони України.

Нагадаємо: 9 листопада стало відомо про коронавірус у президента Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака та міністра фінансів Сергія Марченка.

Теми: коронавірусМіноборони


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