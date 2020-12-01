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Степанов хоче боротися за бюджет: замість 296-ти лише 159 млрд грн

Вівторок, 1 грудня 2020, 10:57

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов категорично не згоден з тією сумою, яку залишили на медицину у проєкті держбюджету на 2021 рік, адже бракує ледь не половини суми. 

Джерело: Степанов на ранковому брифінгу 1 грудня 

Пряма мова: "Я зараз б’юся за ті цифри, які повинні бути. Я вважаю, що Україна нарешті повинна вилізти вже з цього болота, коли ми дивимося в інтернеті, в якому стані знаходяться наші лікарні, коли лікарі отримують найнижчу в країні зарплату…  

Ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували у своєму бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно лікували… 

Я не підтримав той бюджет, який був проголосований на засіданні уряду, тому що загальна сума на медицину замість 296 мільярдів гривень 159 (мільярдів) мене не влаштовує…

Це не питання розкоші - це питання нашого життя. Я буду боротися і дуже розраховую на наших народних депутатів при прийнятті бюджету. Ми готові довести кожну гривню, яку ми заклали в бюджет". 

Деталі: Голова МОЗ зазначив, що 296 мільярдів гривень закладалися і на гідні зарплати медикам, і на придбання ліків для лікарень, і на лікування онкологічних захворювань, і на вакцинацію від COVID-19.

За словами Степанова, на вакцинацію медиків, освітян, правоохоронців, інших груп ризику потрібно буде 15,1 млрд грн, а в бюджеті прописали 2,6 млрд грн. 

Міністр також наголосив: зарплата лікаря повинна починатися з 23 тисяч гривень, медсестри - з 17 тисяч, санітарки - з 12 тисяч.  

Степанов сподівається на самосвідомість і совість народних депутатів. 

Цьому передувало: Національна служба здоров'я України заявляла, що у бюджеті на 2021 рік на Програму медичних гарантій планують виділити 123 млрд грн - і їх не вистачить на важливі напрямки охорони здоров'я.

Знати більше: Бюджет-2021: що змінилося до другого читання у Раді

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Теми: бюджетМОЗмедициназарплатиСтепанов


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