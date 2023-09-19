Reuters пригадав корупційні претензії до Татарова і назвав Єрмака ''зеленим кардиналом'

Агентство Reuters пригадало корупційні скандали за участю голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство опублікувало статтю під заголовком "Звинувачення в корупції продовжують переслідувати топ-помічників Зеленського".

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Зазначається, що колишній виконавчий директор "Укрбуду" Олег Майборода під час перебування на посаді передавав хабарі для затвердження будівельних проєктів через чинного заступника голови ОП атарова. Майборода повідомив про це в інтерв'ю агентству у Відні, де переховується від кримінального переслідування за корупцію.

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Майборода заявив, що хабарі проходили через Татарова з 2014 по 2019 рік. Контакти Татарова з поліцією, судами та прокуратурою зробили його ідеальним посередником. Він не надав доказів.

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Також він сказав, що регулярно отримував від екснардепа та забудовника Максима Микитася вказівки передавати Татарову певні суми готівки.

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У своїй заяві Reuters Микитась звинуватив Майбороду в "неправдивих свідченнях" і в тому, що він поводиться "як загнана в кут тварина" після того, як його самого звинуватили в корупції. Він сказав, що контакти і вплив Татарова були "сильно перебільшені".

Майборода зазначив, що Татаров або сам збирав готівкові платежі, або відправляв для цього водія. Татаров обліковував гроші як витрати на будівельні проекти.

Майборода показав Reuters список хабарів, занесених до електронної таблиці, на загальну суму 1,8 мільйона доларів, виплачених Татаровим. Він також показав три підписані грошові квитанції, які збігаються з записами у списку. Він сказав, що підписантом був Татаров, а список хабарів – з рахунків "Укрбуду". Агентство наголошує, що не змогло верифікувати це.

Reuters показало квитанції Микитасю і Татарову. Микитась сказав, що вони є підробкою. Татаров не відповів. Національне антикорупційне бюро України заявило, що для перевірки цього матеріалу потрібні експерти.

Дослівно Reuters: "Заяви Майбороди можуть розпалити скандал, який переслідує президента Володимира Зеленського навіть у воєнний час: звинувачення з боку політичних опонентів і борців з корупцією в тому, що впливові люди захистили Татарова від кримінального переслідування".

Більше деталей: Reuters повідомляє, що Зеленський та Татаров не відповіли на детальні запитання для статті.

Агентство пригадало скандал з "торгуванням посадами" за участі брата Андрія Єрмака, а також повідомило, що голову ОП називають "зеленим кардиналом" в дипломатичних колах за кордоном.

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Дослівно: "Сьогодні він (Єрмак - ред.) часто буває поруч із Зеленським на засіданнях уряду та публічних заходах. Серед іноземних дипломатів він відомий як "зелений кардинал" через свій вплив і через те, що, як і його бос, він почав носити хакі".

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