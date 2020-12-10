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Білорусь заборонила виїжджати із країни через наземний кордон

Четвер, 10 грудня 2020, 01:26
Білорусь заборонила виїжджати із країни через наземний кордон

В Білорусі запровадили тимчасову заборону на виїзд із країни через наземні контрольно-пропускні пункти. Офіційна причина – не допустити поширення коронавірусу.

Джерело: рішення Ради міністрів Білорусі, передає Tut.by

Деталі: Заборона, окрім громадян Білорусі, також поширюється і на іноземців, які мають постійну або тимчасову посвідку проживання в країні. Діяти відповідні обмеження почнуть із 20 грудня. 

Залишити країну буде неможливо за допомогою автомобільних шляхів, залізниці та річкових портів. Єдиною можливістю перетнути кордон залишається авіаційне сполучення. 

Проте заборона не поширюється на осіб із дипломатичними та службовими паспортами, водіїв міжнародних автоперевезень, екіпажів суден, літаків та потягів. 

Також зможуть виїхати громадяни, у яких померли близькі родичі; ті, хто мають посвідку на проживання в іншій державі; білоруси, які їдуть за медичною допомогою, працювати за кордоном або ж навчатись. Для всіх цих причин потрібні офіційні документи.

Окрім того, іноземці, які хочуть заїхати на територію Білорусі, мають надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту. Останній потрібно зробити максимум за три дні до дати перетину кордону. 

Що передувало: У Білорусі попередили про можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону через електромонтажні роботи в пункті пропуску "Нова Гута".

Українська правда

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Теми: Білоруськордон
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