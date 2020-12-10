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Беларусь запретила выезжать из страны через наземную границу

Четверг, 10 декабря 2020, 02:26

В Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные контрольно-пропускные пункты. Официальная причина – не допустить распространения коронавируса.

Источник: решение Совета министров Беларуси, передает Tut.by

Детали: Запрет, кроме граждан Беларуси, также распространяется и на иностранцев, которые имеют постоянный или временный вид на жительство в стране. Действовать соответствующие ограничения начнут с 20 декабря.

Покинуть страну будет невозможно с помощью автомобильных дорог, железных дорог и речных портов. Единственной возможностью пересечь границу остается авиационное сообщение.

Однако запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, водителей международных автоперевозок, экипажей судов, самолетов и поездов.

Также смогут выехать граждане, у которых умерли близкие родственники; те, кто имеют вид на жительство в другом государстве; белорусы, которые едут за медицинской помощью, работать за границей или учиться. Для всех этих причин нужны официальные документы.

Кроме того, иностранцы, которые хотят заехать на территорию Беларуси, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тесте. Последний нужно сделать максимум за три дня до даты пересечения границы.

Украинская правда
Темы: Беларусьграница


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