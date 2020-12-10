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Шмигаль назвав "українським продуктом" карантин вихідного дня

Четвер, 10 грудня 2020, 06:08

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня – це українська розробка, якою починають користуватись європейські країни.

Джерело: публікація УП "Прем’єр Денис Шмигаль: Карантин вихідного дня – це українських продукт"

Пряма мова: "Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогоднішній день ним починають користуватися європейські країни". 

Деталі: За його словами, мета обмежень на вихідних полягала у стабілізації рівня захворюваності на коронавірус. 

"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", – пояснив прем’єр.

У приклад країн, які також почали використовувати такий карантин, він назвав Латвію. 

"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо: 

  • Карантин вихідного дня діяв в Україні три тижні.
  • 9 грудня Кабінет міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, з 8 до 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

Українська правда
Теми: карантинШмигаль


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