Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмыгаль назвал "украинским продуктом" карантин выходного дня

Четверг, 10 декабря 2020, 06:08

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

Источник: публикация УП "Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт"

Прямая речь: "Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны".

Детали: По его словам, цель ограничений на выходных заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.

"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начале января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – объяснил премьер.

В пример стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.

"Сейчас вот Латвия, кажется, от этой неделе вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.

Напомним:

  • Карантин выходного дня действовал в Украине три недели.
  • 9 декабря Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Украинская правда
Темы: карантинШмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновлено ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке

Новости 9 декабря: усиленный карантин в январе, новые назначения на должности

Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун

Кабмин согласовал кандидата на главу Днепропетровщины, который уже был им

Усиленный карантин будет в январе – официальные даты

НАБУ поймало чиновника Госгеокадастра на взятке, который предназначался главе ведомства

Все новости...
карантин
Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт
Авиа, авто, метро: министр рассказал, как будет работать транспорт во время зимнего карантина
Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше
Последние новости
06:42
Премьер объяснил, почему Украина не строит мобильные госпитали для больных COVID-19
06:08
Шмыгаль назвал "украинским продуктом" карантин выходного дня
05:12
Через два месяца после трагедии Чугуевский аэродром возобновляет полеты курсантов
04:10
В США открыли дело против сына Байдена из-за налоговых преступлений
03:19
За время перемирия на Донбассе погибли 4 бойца – Украина в ОБСЕ
02:26
Беларусь запретила выезжать из страны через наземную границу
01:29
Заочный арест Януковича: беглому экс-президенту в который раз дали госадвоката
01:14
Обновлено ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке
01:05
В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech
00:29
"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей
Все новости...