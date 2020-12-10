Пандемія: Україна входить у топ-10 країн за числом нових хворих за добу
Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці серед країн світу за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою опинились Польща та Італія.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Також у світовому рейтингу за кількістю летальних випадків наша держава зайняла 12 позицію із національним антирекордом смертей.
Більше ніж в Україні нових хворих виявили у Франції, Великій Британії, Німеччині, Росії, Індії, Туреччині, Бразилії та США.
Загалом за минулу добу у світі підтвердили більше 643 тисяч випадків коронавірусу та зафіксували 12 260 смертей.
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10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19
Нагадаємо:
- 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні 8 грудня, одужали 14 554 особи, у лікарні потрапив 1 281 хворий, померли 276 пацієнтів – це найбільше за весь час пандемії.