Пандемія: Україна входить у топ-10 країн за числом нових хворих за добу

Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці серед країн світу за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою опинились Польща та Італія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Також у світовому рейтингу за кількістю летальних випадків наша держава зайняла 12 позицію із національним антирекордом смертей.

Більше ніж в Україні нових хворих виявили у Франції, Великій Британії, Німеччині, Росії, Індії, Туреччині, Бразилії та США.

Загалом за минулу добу у світі підтвердили більше 643 тисяч випадків коронавірусу та зафіксували 12 260 смертей.

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