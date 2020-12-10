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Пандемія: Україна входить у топ-10 країн за числом нових хворих за добу

Четвер, 10 грудня 2020, 07:06

Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці серед країн світу за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою опинились Польща та Італія. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Також у світовому рейтингу за кількістю летальних випадків наша держава зайняла 12 позицію із національним антирекордом смертей. 

Більше ніж в Україні нових хворих виявили у Франції, Великій Британії, Німеччині, Росії, Індії, Туреччині, Бразилії та США. 

 

Загалом за минулу добу у світі підтвердили більше 643 тисяч випадків коронавірусу та зафіксували 12 260 смертей. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Нагадаємо: 

  • 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні 8 грудня, одужали 14 554 особи, у лікарні потрапив 1 281 хворий, померли 276 пацієнтів – це найбільше за весь час пандемії.

Українська правда
Теми: коронавірус


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