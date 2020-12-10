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Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

Четверг, 10 декабря 2020, 06:06
Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нашим государством оказались Польша и Италия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Также в мировом рейтинге по количеству летальных случаев наше государство заняло 12 позицию с национальным антирекордом смертей.

Больше чем в Украине новых больных обнаружили во Франции, Великобритании, Германии, России, Индии, Турции, Бразилии и США.

 

Всего за минувшие сутки в мире подтвердили более 643 тысяч случаев коронавируса и зафиксировали 12 260 смертей. 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Напомним: 

  • 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 8 декабря, выздоровели 14 554 человека, в больницы попал 1281 больной, умерли 276 пациентов – это наибольшее количество за все время пандемии.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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