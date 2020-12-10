Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нашим государством оказались Польша и Италия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Также в мировом рейтинге по количеству летальных случаев наше государство заняло 12 позицию с национальным антирекордом смертей.

Больше чем в Украине новых больных обнаружили во Франции, Великобритании, Германии, России, Индии, Турции, Бразилии и США.

Всего за минувшие сутки в мире подтвердили более 643 тысяч случаев коронавируса и зафиксировали 12 260 смертей.

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Напомним: