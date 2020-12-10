Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

Четверг, 10 декабря 2020, 07:06

По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10 месте среди стран мира по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нашим государством оказались Польша и Италия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Также в мировом рейтинге по количеству летальных случаев наше государство заняло 12 позицию с национальным антирекордом смертей.

Больше чем в Украине новых больных обнаружили во Франции, Великобритании, Германии, России, Индии, Турции, Бразилии и США.

 

Всего за минувшие сутки в мире подтвердили более 643 тысяч случаев коронавируса и зафиксировали 12 260 смертей. 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Напомним: 

  • 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 8 декабря, выздоровели 14 554 человека, в больницы попал 1281 больной, умерли 276 пациентов – это наибольшее количество за все время пандемии.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновлено ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке

Новости 9 декабря: усиленный карантин в январе, новые назначения на должности

Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун

Кабмин согласовал кандидата на главу Днепропетровщины, который уже был им

Усиленный карантин будет в январе – официальные даты

НАБУ поймало чиновника Госгеокадастра на взятке, который предназначался главе ведомства

Все новости...
коронавирус
Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт
В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech
Турция отказалась от российской вакцины против COVID-19
Последние новости
07:43
Боевики дерзко нарушают перемирие, но потерь нет – ООС
07:22
В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
07:06
Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки
06:42
Премьер объяснил, почему Украина не строит мобильные госпитали для больных COVID-19
06:08
Шмыгаль назвал "украинским продуктом" карантин выходного дня
05:12
Через два месяца после трагедии Чугуевский аэродром возобновляет полеты курсантов
04:10
В США открыли дело против сына Байдена из-за налоговых преступлений
03:19
За время перемирия на Донбассе погибли 4 бойца – Украина в ОБСЕ
02:26
Беларусь запретила выезжать из страны через наземную границу
01:29
Заочный арест Януковича: беглому экс-президенту в который раз дали госадвоката
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!